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Başkan Erdoğan'dan, BBP lideri Destici'ye tebrik mesajı

Başkan , yeniden (BBP) Genel Başkanı Seçilen 'yi tebrik ederek, "Büyük Birlik Partisi'nin, Türkiye'nin beka mücadelesini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 00:04 Son Güncelleme: 21.10.2020 00:49 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan, BBP lideri Destici'ye tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kaleme aldığı tebrik mesajında, "Sayın Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, BBP 11'inci Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan olarak seçilmenizden ötürü sizleri gönülden tebrik ediyorum. Demokrasi şöleni içinde gerçekleştirilen kongrenizin, ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Büyük Birlik Partisi'nin, Türkiye'nin beka mücadelesini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğine inanıyorum" diyen

Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

"Bu vesileyle ülkemizin yetiştirdiği en önemli siyasetçilerden olan, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı, dava ve gönül adamı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle yad ediyorum.

Sizlerin şahsında Büyük Birlik Partili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyor, görevinizde başarılar diliyorum."

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Başkan Erdoğan'dan, BBP lideri Destici'ye tebrik mesajı
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