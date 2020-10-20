Fırıncı esnafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye destek

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir fırıncı esnafı 10 yıldır sürdürdüğü askıda ekmek geleneğiyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye destek çağrısında bulundu.

Lütfü YALGI / SABAH

Askıda ekmek kampanyasına destek çağrısı yapan Fırıncı Esnafı Mahmut Yağan, ailelerin ekmek ihtiyaçları karşılanırken bazı ailelerinde gıda ihtiyaçlarını karşılıyor. İlçenin Ofis mahallesinde 10 yıldır fırın işletmeciliği yapan Mahmut Yağan (35), askıda ekmek geleneğine devam ettiğini belirterek şunları söyledi: "Özellikle yetim ve kimsesizlerin ihtiyaçları mahallenin de destekleriyle ailelere bir nebzede fayda sağlıyoruz, 10 yılımıza adım attık askıda ekmek uygulamamıza Allah kısmet ederse devam ediyoruz. Bu uygulamayı Antalya'da çalıştığım fırında gördüm gelip memleketimde işyeri açtıktan sonra başladım, bu uygulamayı ömrüm yettiğince sürdüreceğim."

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ'YE DESTEK ÇAĞRISI



Askıda ekmek geleneğinin tartışmasında kendine pay çıkarmak isteyenlere karşı MHP lideri Bahçeli'ye destek verdiğini belirten Yağan, "Günümüzde askıda ekmeği eleştirenler hayrın ne olduğunu bilmediği için eleştirmeleri normaldir biz gönlümüzden gelen ve insanlarımıza destek olmak için bu geleneği sürdürüyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye başlattığı askıda ekmek kampanyasından dolayı kendisine teşekkür ediyorum, buradan tüm siyasi parti temsilcilerine ve tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum, bu uygulama parti gözetmeyen ve bire bir insanlık namına yapılan bir kampanyadır herkesin destek vermesini temenni ediyorum" dedi.

MAHALLE SAKİNLERİ UYGULAMAMIZA DESTEK VERDİ



Askıda ekmek geleneğine vatandaşlarında destek sunduğunu söyleyen Mahmut Yağan, "İşyeri önünde bulunan askıda ekmek uygulamasına müşterilerimiz ve mahalle sakinleri de destek vermeye başladı. Şuan bu uygulamaya ilçede bulunan 5 fırıncı esnafı da katıldı. Bize destek veren işyerinde uygulamaya başlayan meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığı tüm esnaflarımızdan bekliyorum" diye konuştu.