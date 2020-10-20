Şehit Osman Köse’nin katilleri idam edilmemek için yalvardı

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse ve yanındaki 2 Irak vatandaşı, 17 Temmuz 2019'da Erbil kentindeki bir restoranda yemek yerken düzenlenen silahlı saldırıda şehit oldu.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Alçak suikastın ardından Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne bağlı Zaravani adlı Peşmerge Özel Kuvvetleri'nin de desteğiyle, Erbil'e 40 kilometre uzaklıktaki Mahmur kampına operasyon düzenlendi.

HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ DAĞ'IN AĞABEYİ VE ER YAKALANDI

Operasyonda, olayla bağlantılı 4'ü kadın 9 kişinin verdikleri bilgiler ve olay yerindeki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olan tetikçi Mazlum Dağ (27) ve Abdullah Er'i yakalandı.

İDAM CEZALARI ONAYLANDI

Suçlarını itiraf ederek PKK'nın Dağ kadrosunda faaliyet yürüttüklerini, saldırıyı Kandil'in talimatıyla PKK adına yaptıklarını itiraf eden teröristler Erbil 2. Ceza Mahkemesi'nde 11 Şubat'ta idam cezasını çarptırıldı. İki teröristin cezası 22 Eylül'de onaylandı.

'HEDEF TÜRKİYE' DEYİP İDAMIN İPTALİ İÇİN YALVARDILAR

Teröristlerin ailelerinden Necmettin Er'in, Kürdistan Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'ye mektup yazarak idamların ertelenmesi için yalvardığı ortaya çıktı.

Dağ ve Er'in terörist olduğu ve hedeflerinin Türkiye olduğu itiraf edilen mektupta ''İdam cezasının infaz edilebilmesi için sizin onayınız gerekmektedir. Halen Kürdistan bölgesinde idam cezasının olması ve bu cezanın ailemizden birine karşı da uygulama aşamasına gelmiş olması, bizi derin endişeye sevk etmiştir. Bu ceza uygulanmamalı'' denildi.

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