Son dakika haberi! New York Times: Ermeni askerlerin dayanılmaz SİHA korkusu

Dağlık Karabağ'ı uzun yıllardır işgal altında tutan Ermenistan, Azerbaycan karşısında büyük bir bozguna uğradı. Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için operasyonlarını kararlılıkla yürüten Azerbaycan ordusunun kabiliyeti, dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Azerbaycan'ın operasyonlarında İnsansız Hava Araçları (İHA) büyük rol oynuyor.

New York Times gazetesinden Anton Troianovski imzalı haberde, Ermenistan cephesinde yaşananlar gözler önüne serildi.