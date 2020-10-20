SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli'den flaş açıklamalar...

SON DAKİKA: Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grup Toplantısı başladı. Parti Genel Başkanı Devlet Bahçeli kürsüye çıkarak konuşmasına başladı. Bahçeli gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.
İşte Bahçeli'nin son dakika açıklamalarından öne çıkanlar:
Kadim topraklarımızın 5'te1'inin işgal altında olduğu 30 yıl geçirdik. Türkiye bugüne kadar olduğu kadar, bundan sonra da can kardeşi Azerbaycan'ın yanında yer alacaktır.
28 Eylül Pazartesi günü grubu bulunan 4 siyasi partinin imzası ile yayımlanan bildiri ile bu kararlılık ortaya konulmuştur.