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: Lideri Bahçeli'den flaş açıklamalar...

Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında açıklamalarında bulunuyor. Bahçeli, gündeme ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 09:07 Son Güncelleme: 20.10.2020 10:48 ABONE OL
SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli'den flaş açıklamalar...

SON DAKİKA: Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grup Toplantısı başladı. Parti Genel Başkanı Devlet Bahçeli kürsüye çıkarak konuşmasına başladı. Bahçeli gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Bahçeli'nin son dakika açıklamalarından öne çıkanlar:

Kadim topraklarımızın 5'te1'inin işgal altında olduğu 30 yıl geçirdik. Türkiye bugüne kadar olduğu kadar, bundan sonra da can kardeşi Azerbaycan'ın yanında yer alacaktır.

28 Eylül Pazartesi günü grubu bulunan 4 siyasi partinin imzası ile yayımlanan bildiri ile bu kararlılık ortaya konulmuştur.

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SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli'den flaş açıklamalar...
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