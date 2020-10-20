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Son dakika: MİT'in istihbaratıyla düzenlenen operasyonda 'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Terör örgütü ’ya yönelik başlatılan sınır ötesi operasyonlarda Kandil’e ağır bir darbe daha vuruldu. Kuzey Irak’ta MİT'in istihbaratıyla düzenlenen operasyonda, kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde Metina istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 20.10.2020 11:26 Son Güncelleme: 20.10.2020 12:07 ABONE OL
Son dakika: MİT'in istihbaratıyla düzenlenen operasyonda PKK'lı Ahmet Bal etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kuzey Irak'ta gerçekleştirilen istihbarata dayalı nokta operasyonuyla Kandil'e ağır bir darbe daha indirildi. Bölgedeki yerel istihbarat ağı üzerinden "Dara Kato" kod adlı terörist Ahmet Bal'ın bazı PKK mensuplarıyla gizli toplantı yapacağını tespit eden MİT, toplantının yapılacağı yeri de teyit ederek harekete geçti. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) geçen günlerde düzenlenen operasyonda Ahmet Bal ve beraberindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi. MİT, 2018-2019 yılları arasında Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı ve terörist aktarımı faaliyetlerinde bulunan terörist Ahmet Bal'ın özel görevlendirmeyle bu yıl Metina'ya geldiğini ve Türkiye'nin bölgedeki askeri operasyonlarına ilişkin bilgi topladığını tespit etti.

2009'da PKK'ya katılan Ahmet Bal'ın 2015'e kadar yurt içi kırsal alanında güvenlik güçlerine karşı birçok eyleme katıldığı, 2018'de Suriye'ye geçerek YPS çalışmalarına katıldığı, Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı ve terörist aktarımlarını gerçekleştiren kuryelerin sorumluları arasında yer aldığı, bu yıl ocak ayında sözde Metina istihbarat ve halkla ilişkiler sorumlusu olarak görevlendirildiği ve Türkiye'nin Metina ve Haftanin'deki askeri operasyonlarına ilişkin istihbari çalışma yürüttüğü öğrenildi.

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Son dakika: MİT'in istihbaratıyla düzenlenen operasyonda PKK'lı Ahmet Bal etkisiz hale getirildi
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