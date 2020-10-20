Torbacılara 'çukur' operasyonu! 36 torbacı yakalandı

İstanbul Narkotik Masası ekipleri, Beyoğlu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Çukur Operasyonu' adı verilen baskınlar gerçekleştirdi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyona bir helikopter de havadan destek verdi. Uyuşturucu taciri 36 şüpheli, silah ve uyuşturucu maddelerle birlikte kıskıvrak yakalandı. Yakalanmamak için sık sık adres değiştiren ve son olarak bir otelde gizlenen şüpheliler de otelde yakayı ele verdi.

36 TORBACI GÖZALTINA ALINDI

Operasyonu İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Beyoğlu merkezli Şişli, Fatih ve Büyükçekmece ile birlikte Mardin, Gaziantep ve Diyarbakır'ında aralarında bulunduğu illerde 57 farklı adrese "Çukur Operasyonu" yapıldı. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 36 Torbacı gözaltına alındı.





Beyoğlu Tarlabaşı'nda Özel Harekat ve havadan helikopter destekli operasyonda bütün şüpheliler, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlarla suçüstü yakalandı. Narkotik Masası Polisleri, yakalanmamak için sürekli olarak adres değiştiren ve günlük kiralık daireler ve otellerde saklanan şüphelilerden bazılarının Beyoğlu'nda altı katlı bir otelde saklandığını da tespit etti. Otele de baskın yapıldı ve iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan ve "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarının baskın yapılan adreslerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.



Operasyon kapsamında 1 kilo 472 gram esrar, 1 tabanca, 47 adet fişek, 3 bin 654 Dolar, 205 Euro, 100 Frank, 60 Paund ve 74 bin 500 lira para ele geçirildi.