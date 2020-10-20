Uyuyan hücreye baskın

Jandarma istihbarat görevlilerince yapılan çalışmalarda, PKK/ KCK terör örgütünün gizli şehir yapılanması kadrosunda yer alan bazı teröristlere, kırsal alanda patlayıcı madde eğitimi verilerek, şehirlerde eylem yapmak üzere "uyuyan hücre" olarak hazır bekletildikleri belirlendi. İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden "Mazlum Serhat" kod adlı I.K.'nın Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak çalıştığı otomatik silah, bomba atar, tabanca, el bombası, silah, toplumsal alan ile kültür çalışması eğitimleri, "Tayhan Umut Çektar" kod adlı M.S.'nin, sözde eğitim adı altında gençlik eylemleri ile ses bombası, Kalaşnikof, bomba atar, tabanca, el bombası silah eğitimleri, "Mahir Amed" kod adlı R.S.'nin sözde öz savunma eğitimi adı altında savaşçı eğitimler ile Kalaşnikof, tabanca, el bombası silah ve kamera ile güvenlik sistemleri eğitimi, "Armanç Xebatkar" kod adlı M.T.'nin de sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, Kalaşnikof, tabanca ve Kanas silah eğitimleri aldığı belirlendi. 4 terörist, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta Hakkari'de başlatılan operasyona ilişkin, "Bu operasyonun yeri çok manidardır. Karanlık Dağ; ilk kez girdik ve 17 terörist etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızdan razı olsun" dedi.