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'a kaçarken yakalanan şüphelisi eski hakim ve savcı eşi tutuklandı

'de 'a kaçmak isterken yakalanan şüphelisi eski hakim ve savcı eşi tutuklandı. 'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 17:16 ABONE OL
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski hakim ve savcı eşi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken gözaltına alınan eski hakim D.E. ve eşi eski savcı H.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik güçlerinin 4 gün önce Enez ilçesinde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan meslekten ihraç edilmiş hakim D.E. ve eşi savcı H.E. ile eski savcı V.K. ve eşi hakim B.K yakalanmıştı.

Dün V.K. ve eşi B.K çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski hakim ve savcı eşi tutuklandı
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