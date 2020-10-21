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711 askeri personel için ihraç dosyası

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 21.10.2020 ABONE OL
711 askeri personel için ihraç dosyası
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgüt bağlantıları nedeniyle 711 personelle ilgili ihraç işleminin başlatılması için gerekli delillerin ilgili komutanlıklara gönderildiği bildirildi. Örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatı bulunan, bir kısmı hakkında da örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller bulunan 110 askeri personel hakkında 13 Ekim'de çıkarılan yakalama kararı sonrası operasyonlar sürerken örgütle iltisakı yönünde veriler bulunan 601 askeri personel için de çalışma başlatıldı. 711 askeri personelin ihracı için dosya hazırlandı. İhraç işlemlerinin başlatılabilmesi için dosyalar ilgili kuvvet komutanlıklarına teslim edildi.
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711 askeri personel için ihraç dosyası
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