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Baba oğul define satarken yakalandı

’nin Ezine ilçesinde 2 kişinin ellerinde bulunan sikke ve heykelleri satmaya çalıştığı ihbarını alan Jandarma timleri kaçakçılarını kıskıvrak yakaladı.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 10:50 ABONE OL
Baba oğul define satarken yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 2 kişinin ellerinde bulunan sikke ve heykelleri satmaya çalıştığı ihbarını alan Jandarma timleri tarihi eser kaçakçılarını kıskıvrak yakaladı.

Ümit Erkan DEMİRCAN/SABAH

Ezine'de meydana gelen olayda ellerinde bulunan sikke ve heykelleri satmaya çalışan iki şahsın olduğu ihbarını alan Jandarma timleri baba S.Ö. ve oğlu N.Ö. yü teknik ve fiziki takibe aldı.

N. Ö. ve S.Ö. yapılan operasyonda 95 adet bronz sikke, 15 adet gümüş sikke, 2 adet mermer heykel ve metal dedektör ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Baba oğul define satarken yakalandı
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