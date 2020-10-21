FETÖ soruşturmasında Yarbay krizi!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem (gizli) yapılanmasında örgüt içi haberleşme amacıyla ankesörlü telefon hatlarının kullanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada çok sayıda gözaltı kararı çıkarmıştı. Savcılık, operasyonlarda yakalanan yarbay S.E.'yi tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.



Şüpheli yarbay hakimlik sorgusunda, ankesörden aranan cep telefonu hattını 2005 yılında çıkarttığını, 2006 yılında ABD'ye gittiğini, 2008'de Türkiye'ye döndüğünü, bu ülkede bulunduğu süre içerisinde kontör yüklemediği için hattın kapandığını savundu.

Yarbay S.E.

İNKAR ETTİ



Belçika'da bulunduğu süre içerisinde kullandığı iddia edilen cep telefonu hattını ise kendisinin kullanmadığını öne süren yarbay S.E. Belçika'dan dönüş yaparken eşyalarını bir lojistik şirketi aracılığı ile getirtmek istediğini, ancak tüm eşyalarının yanıp kül olduğunu iddia etti.



Yurtdışında görev yapan subayların dönüşte mutlaka Genelkurmay Başkanlığı'na uğramak zorunda olduğunu belirten S.E. kendisinin de bu şekilde hareket ettiğini ancak hakkında gözaltı kararı çıkarıldığında görevli olarak Adana'da bulunduğunu söyledi.



Suçlamaları kabul etmeyen S.E. hakimlik sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FETÖ imamı E.S.

ŞÜPHE VAR TUTUKLAMA YOK



Sulh Ceza Hakimliği, S.E. ile ilgili HTS kayıtları incelendiğinde, ankesörlü hatlardan aranma kayıtları nedeniyle FETÖ'nün gizli iletişim sistemine dahil olduğu konusunda şüphe oluştuğu, ancak buna rağmen şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol uygulanmasının yeterli olduğuna karar verdi. Hakimlik, S.E. hakkındaki soruşturmanın derinleştirilerek sürdürülmesi gerektiğini de kaydetti.

Savcılık ise şüphelinin FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanması içerisinde yer aldığını belirterek, serbest bırakılma kararına itiraz etti.

ÜST DÜZEY FETÖ İMAMIYLA İRTİBATLI



S.E. hakkında hazırlanan fezleke ve raporlarda, Belçika'da görev yaptığı dönem kullandığı operasyonel hattan FETÖ imamı E.S. ile irtibatının tespit edildiği kaydedildi. E.S.'nin ise örgütün Hava Kuvvetlerinin Avrupa yapılanmasında mahrem imam olarak üst düzey faaliyet yürüttüğü ve firari olarak arandığı belirtildi.

MİT'İN TESPİTİ



Yarbay S.E.'nin Belçika'da bulunduğu dönem E.S. ile irtibatı tespit edilen hattı kendisinin kullanmadığını öne sürse de MİT Müsteşarlığı'nın tespitlerinin S.E.'yi yalanlandığı vurgulandı.

S.E.'nin eşinin FETÖ'ye ait bir şirkette SGK kaydı olduğu, kızının FETÖ okulunda eğitim gördüğü, kardeşinin de FETÖ derneğinde yöneticilik yaptığı bilgilerine de yer verildi.