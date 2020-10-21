Kız kaçırma kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı

Adana'da iki aile arasında kız kaçırma yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.

AİLELER ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Olay 17 Ekim'de Seyhan İlçesi Gülbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 19 yaşındaki İsmail Eroğlu olaydan 1 gün önce sevdiği 16 yaşındaki E.D.'yi kaçırdı. Daha sonra İsmail Eroğlu, kaçırdığı kızı ailesinin baskıları üzerine geri bıraktı. Ancak kızın yakınları ile Eroğlu ailesi arasında kaçırma olayı yüzünden gergin anlar yaşandı.

Demirkıran ailesinden Mehmet Şerif (25), Kenan (32), Bekir (48), Fadıl (50), Osman (42) ve Ferdi (24), Hüseyin Eroğlu (27) ile Feyyaz Dündar'ı (28) silahla yaraladı. Yaralanan iki şahıs Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cinayet masası ekipleri olaydan sonra gerçekleştirdiği operasyonla 6 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman Demirkıran ile Mehmet Şerif Demirkıran tutuklanırken, diğer 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.