Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Baba-oğul hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viransehir ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi öldü.

Kaza Viransehir Ceylanpinar karayolu Aslanbaba mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeki Veysel B. yönetimindeki otomobil, motosiklete çarptı.Yoldan gecen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Şimşek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada motosiklette bulunan 3 yaşındaki Serhat Şimşek ise ağır yaralandı. Hastahaneye kaldırılan küçük çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.