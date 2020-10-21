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davasında yargılanan sanıktan flaş itiraf! olduğunu düşünüyorum

ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği 25 Mart 2009'da düşen helikopterden GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili aralarında 'nün (Fetullahçı Terör Örgütü) darbe girişiminde Cumhurbaşkanına girişiminden mahkum eski yarbay Davut Uçum ile eski astsubay Aydın Özsıcak'ın da bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davaya sanık Davut Uçum'un sözleri damga vurdu! Uçum: "Davaya konu olayın sadece hırsızlık olmadığını, suikast olduğunu düşündüğünü" ifadlerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 18:58 Son Güncelleme: 21.10.2020 19:29 ABONE OL
Muhsin Yazıcıoğlu davasında yargılanan sanıktan flaş itiraf! Suikast olduğunu düşünüyorum

ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği 25 Mart 2009'da düşen helikopterden GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili aralarında 'nün (Fetullahçı Terör Örgütü) darbe girişiminde Cumhurbaşkanına girişiminden mahkum eski yarbay Davut Uçum ile eski astsubay Aydın Özsıcak'ın da bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Muhsin Yazıcıoğlu davasında yargılanan sanıktan flaş itiraf! Suikast olduğunu düşünüyorum

Göksun Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a girişiminde bulunulmasına ilişkin davadan mahkum sanıklar Aydın Özsıcak ve Davut Uçum ile tutuklu sanık Yusuf Yiğit ve tutuksuz sanık Ebubekir Semih Yüksekkaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Muhsin Yazıcıoğlu davasında yargılanan sanıktan flaş itiraf! Suikast olduğunu düşünüyorum

Duruşmada taraf avukatları ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum 'nun yakınları da hazır bulundu.

Dosyaya eklenmek üzere mahkemeye gönderilen bazı belgelerin okunmasının ardından sanıklara söz hakkı verildi.

Sanık Aydın Özsıcak, önceki beyanları tekrar ettiğini ifade ederek, avukat tutmak ve detaylı savunma yapmak için süre talep etti.

Yusuf Yiğit de diğer sanıkları tanımadığını öne sürerek, olay mahallinde bulunmadığını ve suçsuz olduğunu iddia etti.

Muhsin Yazıcıoğlu davasında yargılanan sanıktan flaş itiraf! Suikast olduğunu düşünüyorum

DİKKAT ÇEKEN İTİRAF
Sanık Davut Uçum ise "Davaya konu olayın sadece hırsızlık olmadığını, olduğunu düşündüğünü" belirterek, dosyayı incelemek için bir örneğinin cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz da davanın 'nun ölümüyle ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ana dosyayla birleştirilmesini talep etti.

Mahkeme, cumhuriyet savcısının esas hakkında mütalaa hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Muhsin Yazıcıoğlu davasında yargılanan sanıktan flaş itiraf! Suikast olduğunu düşünüyorum

Yargılanan sanık bile 'bu bir suikasttir' diyor"

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Remzi Çayır, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, 'nun ölümüne ilişkin farklı davalar olduğunu, bunların birleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

Muhsin Yazıcıoğlu davasında yargılanan sanıktan flaş itiraf! Suikast olduğunu düşünüyorum

"Şu anda yargılanan insan bile bu işin bir olduğunu söylüyor. Sanığın bile 'bu bir suikasttir' dediği ortamda, burada aletleri sökenlerin hırsızlıktan yargılanmaları tam anlamıyla bir garabet. Yani suikaste uğramış Sayın Muhsin başkanın helikopterinden aletleri sökenler, delil karartmaktan olayı örtmekten yargılanmaları gerekirken şu anda Göksun'da adi hırsızlıktan yargılanıyor. Bunun hırsızlıkla ne alakası var? Neyi çalacak? Çalıp ne yapacak? Adam delil karartmış. Bu davaların birleştirilmesi ve sonuca doğrudan gidilmesi gerekiyor. 10 sene oldu, bu işin bir an önce neticelendirilmesinde fayda var."

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Muhsin Yazıcıoğlu davasında yargılanan sanıktan flaş itiraf! Suikast olduğunu düşünüyorum
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