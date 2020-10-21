Muhsin Yazıcıoğlu davasında yargılanan sanıktan flaş itiraf! Suikast olduğunu düşünüyorum

Duruşmada taraf avukatları ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakınları da hazır bulundu.

Dosyaya eklenmek üzere mahkemeye gönderilen bazı belgelerin okunmasının ardından sanıklara söz hakkı verildi.

Sanık Aydın Özsıcak, önceki beyanları tekrar ettiğini ifade ederek, avukat tutmak ve detaylı savunma yapmak için süre talep etti.

Yusuf Yiğit de diğer sanıkları tanımadığını öne sürerek, olay mahallinde bulunmadığını ve suçsuz olduğunu iddia etti.