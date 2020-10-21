Önce kocasını sonra karısını dolandıracaklardı

Kendisini sözde başkomiser olarak tanıtan dolandırıcıya inanan Mehmet K, kart şifrelerini polis olduğunu zannettiği kişilere verdi. Hesaptaki 18.500 Türk lirasını çeken dolandırıcılar, bu defa da şahıstan eşinin numarasını aldı. Müstekinin ev hanımı eşini de arayan dolandırıcılar, eşinin masum olduğu halde hapse gireceğini, acilen para yatırmasını ve suçluları yakalayacaklarını söyledi. Kadriye K. (29) evde bulunan 24 bin Türk Lirasını alarak bankaya koştu.

Son anda dolandırıldığını anlayan Mehmet K, ise polise başvurdu. Bunun üzerine Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Telefonu sürekli mesgul olan ve hangi bankaya gittiği belli olmayan Kadriye K.'yı tüm polis ekipleri il merkezinde banka ve bankamatik önlerinde aramaya başladı.

Telsiz anonsu ile harekete geçen Çevik Kuvvet Personeli bir banka önünde kadınını fark ederek durdurdu. Israrla para yatırmak isteyen kadına dolandırılmak üzere olduğu söylendi. Böylelikle kadının 24 bin Türk Lirası dolandırılması polisin seri hareket etmesi sayesinde engellendi. Eşinin hesabına ise anında bloke konuldu. Polis ekipleri olayla ilgili kapsamlı araştırma başlattı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, polisin, askerin, savcının veya bürokratın vatandaşı telefonla arayarak para istemesinin mümkün olmadığı, bu şekilde arayan kişilerin dolandırıcı olduğu, böyle bir telefon gelmesi halinde vakit kaybetmeden 155 Polis İmdat telefonunun aranması gerektiği hatırlatıldı.