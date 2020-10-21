PKK'lı bombacılar tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'nde, 2012 yılında bomba yüklü araçla düzenlenen ve 10 kişinin şehit olduğu saldırının gerçekleştirildiği Karşıyaka Polis Merkezi önünde geçen 17 Ekim cumartesi günü park halindeki aracın altında bir kişi çanta bırakıp, otomobille kaçmış, bomba imha ekiplerinin yaptığı incelemede çantada yaklaşık bin 200 gram zaman ayarlı düzeneğe sahip 3 paket patlayıcı bulunmuştu.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Olayın ardından yapılan çalışmada, bölgeden kaçarken görülen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden H.H.'nin patlayıcı bulunan çantayı aracın altına bıraktığı, V.E.İ.'nin ise otomobille kaçmasına yardımcı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen PKK/PYD terör örgütü üyesi şüpheliler; 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'silahlı terör örgütlerine silah sağlama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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