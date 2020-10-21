Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere flaş uyarı! 'Lütfen' diyerek paylaştı...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile velileri uyardı. Selçuk, öğrencilerin evde sağlıklı kahvaltı etmesine özen gösterilmesini istedi.

BAKAN SELÇUK'TAN VELİLERE UYARI

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Sevgili velililerimiz; sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli" ifadelerini kullandı.

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