Telabyad’da onarımı tamamlanan bir okul daha öğrencilerle şenlendi

Barış Pınarı Harekât bölgesinde yer alan ve daha önce terör örgütü PKK/YPG mensubu teröristlerce üs olarak kullanılan Telabyad Ebu Ubeyde Amir Bin El Cerrah İlkokulu, Şanlıurfa Valiliğinin girişimleri, ATAA İnsani Yardım Derneği ve Kuveyt Uluslararası El Rahme Derneği tarafından onarılarak, yeniden eğitim öğretimin hizmetine sunuldu.



Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in sağladığı desteklerle Şanlıurfa ve Barış Pınarı bölgesinde insani yardım faaliyetlerine devam eden ATAA İnsani Yardım Derneği, geçtiğimiz aylarda onarımı için protokol imzaladığı okulun tamiratını tamamladı. Temelden çatıya bakım ve onarımı yapılarak Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilen okul, düzenlenen törenle eğitim öğretime başladı.



Telabyad El Cerrah İlkokulunda düzenlenen törende konuşan Vali Erin, Barış Pınarı Harekâtının üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, aradan geçen bir yıllık sürede bölgede hayatın normalleşmesi için yapılan çalışmalardan örnekler verdi. Bölge insanının hayatını kolaylaştırmak amacıyla insani yardımlar başta olmak üzere birçok alanda ATAA İnsani Yardım Derneğinin desteklerini gördüklerini kaydeden Vali Erin, "Şanlıurfa'da görev yaptığım dört yıllık süre içerisinde, Kuveyt halkının, dernek ve vakıflarının hem Suriye halkına hem de Urfalı kardeşlerimize yansıyan büyük yardımseverliğini, cömertliğini gördüm. Sadece Rahmel Alemiyye Derneğinin bugüne kadar Suriyeli ve Urfalı çocuklara yönelik yaptıkları okul, eğitim, sağlık ve gıda yardımları 10 milyon lira civarındadır. Bu sadece bir derneğin bağışıdır." dedi.



ATAA İnsani Yardım Derneğinin de hem Türkiye'deki hem de sınırın diğer tarafındaki Suriyelilere yönelik yardımlarının uzun yıllardır devam ettiğini kaydeden Vali Erin, "Allah hepsinden razı olsun. Bu vesile ile Kuveyt halkına, hayır derneklerine ve o güzel insanlara Telabyad'dan selam ve muhabbetlerimizi gönderiyor, okulun yapımında emeği geçen tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.



El Rahme Derneği Başkanı Velid Ahmed El Suwelen ve ATAA İnsani Yardım Derneği Başkanı Usame Şedun da birer konuşma yaparak, hayır faaliyetlerini icra etmekte kendilerine imkân ve kolaylık sağladığı için Vali Abdullah Erin'e teşekkür ettiler.

Telabyad Mahalli Meclis Başkanı VailHamdo da, Barış Pınarı Harekâtının ardından Türkiye'nin çok büyük desteklerini gördüklerini ifade ederek, "Türk kardeşlerimiz daima bizlere yapmayı, bina etmeyi öğretti. Bizlere destek ve katkılarından dolayı, başta onlara teşekkür ediyoruz. Türkiye vasıtasıyla bölgeye gelen Kuveyt halkına da şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.



Konuşmaların ardından dualarla okulun açılış kurdelesini kesen Vali Erin ve beraberindekiler, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Açılış töreni, öğrencilere içi kırtasiye malzemesi dolu olan çantaların hediye edilmesiyle sona erdi.

Yaklaşık 500 bin TL harcanarak onarılan okulda 410 öğrencinin eğitim gördüğü 13 derslik bulunuyor. İnşaat onarım maliyeti ATAA İnsani Yardım Derneği aracılığında Al Rahme Derneği tarafından karşılanan okulun, 200 bin TL tutarındaki tefrişat malzemesi ise Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılandı.