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9 ilde operasyonu: 17 şühpeli adliyeye sevk

merkezli 9 ilde, 'nün () "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 09:34 Son Güncelleme: 22.10.2020 09:36 ABONE OL
9 ilde FETÖ operasyonu: 17 şühpeli adliyeye sevk

Aksaray merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

İlker BAŞ/ SABAH

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlenen, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Aksaray merkezli Konya, Niğde, Mersin, Adana, Ankara, Kayseri, İzmir ve Çanakkale'de operasyon düzenlendi.

Farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 zanlı yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından bu gün sabah adliye sevk edildi.

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9 ilde FETÖ operasyonu: 17 şühpeli adliyeye sevk
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