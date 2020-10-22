Cezaevlerinde 'e-görüş' dönemi

Ankara'da otelde gerçekleştirilen 'Akıllı Teknolojilerin Cezaevlerine Entegrasyonu e-Görüş' projesi tanıtım toplantısına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi katıldı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 'Turna' ismini verdikleri yeni ürün aracılığıyla geliştirilen proje sayesinde, hükümlülerin, çeşitli sebeplerle ziyaretlerine gelemeyen yakınları ile görüntülü görüşme imkânına kavuştuğunu söyledi. Önal, "İlk olarak Ankara Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kullanıma sunduğumuz sistem, güvenlik koşullarına uygun şekilde hükümlü tutukluların bulunduğu odalara yerleştirilen akıllı multimedya cihazlarına hükümlülerin biyometrik verileri ile giriş yapması ile çalışıyor. Yapılan entegrasyon, ceza infaz kurumlarımızın verimliliğini artırırken hükümlülerin temel ihtiyaçlarını ek bir personele ihtiyaç duymadan karşılıyor" dedi.



Önal, görüntülü ve sesli arama hizmetlerinin yanı sıra kantin sipariş yönetimi ile online ödeme, görüntülü sağlık hizmetleri, kütüphane kitap talebi, dilekçe ve başvuru işlemleri gibi pek çok işlemin de sistem üzerinden kolaylıkla yapılabildiğini kaydetti. Önal, "Ayrıca biyometrik veri tarama ile sayım yönetimi, bilgilendirme ve anons yönetimi gibi kurumun işini kolaylaştıracak ve verimliliği artıracak özellikler de bulunuyor. Projemiz, özellikle pandemi koşullarında zorunlu yakın teması sınırlandıran önemli bir adım oldu" ifadesini kullandı.





'HEDEFİMİZ SİSTEMİN TÜM CEZAEVİLERİNE KURULMASI'



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, akıllı teknolojilerin ceza infaz kurumlarına entegrasyonunun güzel bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu bildirerek, şöyle konuştu:



"Proje, burada yapılan işlerin güvenilirliğinin arttırılarak daha hızlı ve daha az iş gücü ile yapılması anlamını taşıyor. Uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte, ceza ve tevkif evlerimizde bulunan hükümlülerin şartları değişecek, cezaevi yönetiminin işleri rahatlayacak, hükümlü yakınlarının sıkıntıları önemli oranda hafifleyecek. Hükümlülerin temel bazı işlemleri personel ihtiyacı olmadan gerçekleşebilirken, akıllı multimedya cihazlarının kullanılmasıyla, tutuklu ve hükümlülerimizin, tanımlanmış bazı işlemleri koğuşlarından çıkmadan yapabilmelerine imkân verilecek. İlk aşamada Sincan Kadın Kapalı Cezaevine 17 adet multimedya cihazının kurulumu gerçekleştirildi. Demo ve test amaçlı kullanıma açıldı. Yılsonuna kadar 100 adet multimedya cihazının Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi ve Sincan Çocuk Cezaevi'ne kurulması için çalışmalarımız devam ediyor. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ve banka entegrasyonları da 15 Kasım 2020 itibarıyla tamamlanacak. Hedefimiz, bu cihazların ülkemizdeki tüm cezaevlerine kurulması ve hükümlülerin hayatının evrensel insan haklarını önceleyen bir anlayışla kolaylaştırılması. Tutuklu ve hükümlülerin, rehabilite edilerek, topluma tekrar kazandırılması hepimizin asıl hedefi olmalı."



'ÇOCUKLARIN ÖRSELENMELERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK'



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de 'e-görüş' projesiyle ceza infaz kurumlarında bilişim teknolojileri aracılığıyla tutuklu ve hükümlülerin dış dünya ile iletişimlerinin güçlendirildiğini belirterek bu sayede hükümlülerin eş, çocuk, aile ve akrabaları ile bağlarını güçlü tutmalarını sağladıklarını kaydetti. Bakan Gül, projenin hükümlülerin rehabilitasyonuna ve suçtan uzak durmalarına katkı sağlayacağını da değerlendirdiklerini belirterek, "Görüntülü görüşme imkânının hükümlü yakınları açısından da çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Proje ile yakınları hükümlüler ile görüntülü görüşme imkanına kavuşacaktır. Görüntülü görüşme sayesinde, vatandaşlarımız hükümlü yakınlarıyla görüşmek için seyahat etmek, masraf etmek zorunda kalmayacaktır. Yakını hükümlü olan vatandaşlarımız yurt içinde herhangi bir ilde veya yurt dışında herhangi bir ülkede e-görüş ile görüntülü görüşme imkanına kavuşmuş olacaktır. Yaşlı, engelli ve hasta olması nedeniyle dezavantajlı bir durumda olan hükümlü yakınları da e-görüş sistemi sayesinde, ceza infaz kurumunda bulunan yakınları ile kolaylıkla görüşebilecektir. Yine hükümlülerin çocukları da ceza infaz kurumuna gelmeden ebeveyni ile görüşebilecektir. Bu vesile ile çocukların ceza infaz kurumu ortamında örselenmelerinin önüne geçilmesi sağlanmış olacaktır" dedi.



'ÖNEMLİ ÖLÇÜDE PERSONEL TASARRUFU'



Bakan Gül, hükümlülerin yaşam alanlarına kurulmuş olan multimedya cihazı sayesinde kantinde satılan malzemeler ile fiyatlarını görebileceğini de kaydederek, "Sistem üzerinden kantin siparişi verebilecek ve ödemelerini elektronik olarak gerçekleştirebileceklerdir. Bu sayede hükümlüler kendi paralarını kendileri kontrol edebilecek, kurum emanet para büroları da kaldırılacaktır. Ayrıca, hükümlüler sisteme parmak izi ile giriş yaparak daha hızlı ve güvenli bir biçimde dilekçe gönderebilecek, dilekçelerinin takibini yapabilecek ve kurum kütüphanesinden kitap siparişi verebileceklerdir. Belirtilen bu ve buna benzer diğer uygulamalar sayesinde önemli ölçüde personel tasarrufu sağlanacak, tasarruf edilen personel güvenlik, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin daha etkin olarak gerçekleştirilmesinde istihdam edilecektir" değerlendirmesinde bulundu.