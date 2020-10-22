İstanbul Adliyesi'nde ilk e-duruşma

Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan, avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma", 15 Eylül'de ilk kez Ankara Batı 1. Tüketici Mahkemesinde yapılmıştı.

İstanbul Adalet Sarayında da bugün ilk kez "e-Duruşma" yapıldı. Taraf avukatları duruşmaya, elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra bürosundan bağlandı. Mahkeme salonuna kurulan ekranda, avukat ve salonun görüntüsü yer aldı.

OFİSLERİNDEN CÜBBELERİNİ GİYİP BAĞLANIYORLAR



Türkiye genelinde yaygınlaştırılması düşünülen e-duruşma sistemi ile avukatlar, farklı şehirlerdeki duruşmalarına video konferans yöntemiyle katılabiliyor. Avukatlar, "UYAP Avukat Portalı" üzerinden "Duruşma Sorgula" menüsünden sorgulama yaptıktan sonra duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini de yazarak ilgili mahkemeye "e-Duruşma" talebi gönderebiliyor. Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinden sonra taraflar duruşmaya portal üzerinden katılabiliyor. Avukatların, uygulama aracılığıyla bağlandıkları duruşmalarda cübbe giyme zorunluluğu da bulunuyor.