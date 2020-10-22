İtalya’da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor

Avrupa'da birçok ülkede korona virüs salgınında günlük vaka sayılarında rekor artışlar devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından bugün açıklanan verilere göre, son 24 saatte 16 bin 79 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği belirtilirken, günlük vaka sayısında yeni rekor kayıtlara geçti. Bakanlık, toplam vaka sayısının 465 bin 726'ya ulaştığını aktardı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 136 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 36 bin 968'e yükseldiğini bildirdi. Ülke genelinde son 24 saatte 170 bin 392 kişiye Covid-19 testi yapılırken, testlerin yüzde 9,44'ü pozitifi çıktı. İtalya'da aktif vaka sayısı 169 bin 302'ye, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 992'ye yükseldi.İtalya'daki 7 bölgeden 3'ünde yerel yönetimler sokağa çıkma kısıtlamaları getirdi. Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı bugün yerel saatle 23.00 itibariyle, Campania ve Lazio bölgelerinde ise Cuma günü 00.00'da yürürlüğe girecek.Öte yandan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte geçtiğimiz Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkede art arda rekor seviyede yeni vakanın görülmesi üzerine kalabalık oluşabilecek yerlerde akşam sokağa çıkma yasağı yetkisini yerel yönetimlere vermişti.