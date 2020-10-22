Jandarmadan zehir tacirlerine darbe! 26 kilo eroini bazaya saklamışlar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ara vermeden düzenledikleri uyuşturucu operasyonları ile zehir tacirlerine geçit vermiyor. Jandarma ekipleri uzun süredir takip ettikleri Kağıthane'de bir adrese düzenledikleri operasyonla bazaya saklanmış yaklaşık 26 kilo Eroin ele geçirirken, söz konusu uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalışan M.B.S isimli şahs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; M.B.S. isimli şahsın doğu illeri üzerinden İstanbul'a uyuşturucu madde getirerek torbacı tabir edilen şahıslar aracılığıyla piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı.





Alınan bilgi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri M.B.S.nin ikamet ettiği adres ile bağlantılı olduğu şahısları mercek altına aldı.





YAKALANDILAR



M.B.S. isimli şüpheli şahsın, Kağıthane'de bulunan ikamet adresi çevresinde fiziki takip ve istihbarı çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri, şüphelinin uyuşturucu maddeyi evinde sakladığını belirledi. Şahsın evde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı.





BAZA ALTINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI



Şüpheli M.B.S.yi etkisiz hale getiren jandarma ekiplerince evde yapılan aramalarda, yatak bazasının altında bulunan valiz içerisine zulalanmış vaziyette yaklaşık 26 kilo Eroin ele geçirildi.





YÜKSEK KAZANÇ İÇİN...



Jandarma ekipleri yaptıkları soruşturmayla; daha önce böyle bir suçtan dolayı kaydı bulunmayan M.B.S.nin uyuşturucu tacirlerince yüksek kazanç vadiyle kandırıldığı ve torbacı tabir edilen şahıslara dağıtılmak üzere uyuşturucu maddenin kendisine teslim edildiğini belirledi.



M.B.S. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdüğü öğrenildi.