Kahramanmaraş'ta operasyon: 12 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta Jandarma ve polis, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "teror örgütü üyesi olmak" suçunu işledikleri belirlenenlere ortak operasyon düzenledi.



Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel harekat (PÖH) timleri istihbarat birimlerinin teknik ve saha çalışmasıyla Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde önceden belirlediği 12 adrese Cumhuriyet Savcısının verdiği izinle eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda HDP Nurhak ilçe yöneticisi Bahir Horoz, İnsan Hakları Derneği (İHD) üyesi Volkan Doğan, HDP Ekinözü ilçesi önceki dönem yöneticileri Hacı Uzun ile Dursun Bahça, HDP üyesi Mehmet Biçer ile Emre Genç, Bese Usta, Mustafa Özgür, Ali Demir, Erdal Demir, Fidan Polat ve Hatice Taş gözaltına alındı.

JANDARMADAKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR



Terör örgütü propagandası yapmak" ve "teror örgütü üyesi olmak" suçundan Elbistan İlçe jandarma komutanlığında uzman ekipler tarafından sorgulanan 12 kişinin buradaki işlemlerinin sürdüğü ve sabah saatlerinde Elbistan adliyesine çıkarılacağı öğrenildi.