Pendik'teki provokasyona açıklama! “Kardeşliğimizi tehdit etmeye yönelik girişimlere müsaade edilmeyecek”

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir apartmanın bahçe duvarına Alevi vatandaşlarla ilgili ayrıştırıcı bazı ifadeler yazılırken, olayın ardından provakatif paylaşımlar yapıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Söz konusu yazılarla ilgili soruşturma başlatılmış olup, halihazırda olay aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Ancak olay daha soruşturma aşamasındayken, henüz daha fail ya da failler ile ilgili bilgi yokken, ülkemizdeki kardeşlik ve huzur ortamından rahatsız olanlar, provakatif paylaşımlar ve haberlerle bu hadiseyle ilgili kendi karanlık arzuları doğrultusunda bir algıyı kamuoyuna benimsetmeye çalışmaktadırlar. Daha önce de benzer olaylar, aynı kesimlerce yine aynı şekilde kamuoyu ile paylaşılmış, ancak yapılan araştırmalar ve soruşturmalar neticesinde olayların aslı ortaya çıkarılmıştır.

Hatırlanacağı üzere Malatya Akçadağ'da Alevi vatandaşlarımızın yaşadığı evlerin kapılarına çarpı işareti çizilmiş, ayrıştırıcı yazılar yazılmış, yapılan soruşturma neticesinde aynı mahallede yaşayan ve güvenlik korucusu olmak isteyen bir kişinin bu eylemi 'mahallenin güvenliği yok' algısı oluşturmak için yaptığı tespit edilmişti. İstanbul Sultangazi'de Alevi ailelerin kaldığı binanın duvarına benzer şekilde çarpı işareti konarak, ayrıştırıcı yazılar yazılmıştı. Söz konusu olayla ilgili yapılan araştırma sonucunda aynı apartmanda yaşayan İ.G. isimli komşunun çöp nedeniyle tartıştığı komşusu için söz konusu yazıyı yazdığı belirlenmişti. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bin yıldır kardeşlik içinde yaşadığımız Anadolu topraklarında etnik kökeni, mezhebi ve sosyal ve siyasal kimliği üzerinden kardeşliğimizi ve huzurumuzu tehdit etmeye yönelik girişimlere bundan önce müsaade edilmediği gibi bundan sonra da müsaade edilmeyecek" dedi.