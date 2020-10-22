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Son dakika: 'dan için uyarısı! genelinin %40'ına eşit

sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'daki vaka sayısının genelinin %40’ına eşit olduğunu belirtip uyarılarda bulundu. Bakan Koca: "Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 21:52 Son Güncelleme: 22.10.2020 22:04 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul için koronavirüs uyarısı! Türkiye genelinin %40'ına eşit

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştığını açıkladı.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İÇİN KRİTİK TOPLANTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında salgının İstanbul'daki seyri masaya yatırıldı.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık." ifadesini kullandı.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul için koronavirüs uyarısı! Türkiye genelinin %40'ına eşit
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