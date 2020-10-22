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Son dakika: Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı! İran sınırı 27 yıl sonra kontrol altına alındı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı İlham Aliyev İran'ın sınırının 27 yıl sonra kontrol altına alındığını duyurdu. Aliyev öte yandan Azerbaycan ordusunun 20 köy ve 1 kasabayı işgalinden kurtardığını açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 17:40 Son Güncelleme: 22.10.2020 18:21 ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı! İran sınırı 27 yıl sonra kontrol altına alındı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 köy ve 1 kasabanın Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını, Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azərbaycan ordusu Fuzuli ilinin Mollaveli, Yukarı Refidinli ve Aşağı Refidinli; Cebrail ilinin Sirik, Şıhlar, Mestelibeyli ve Derzili köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengilan ilinin Kollukışlak, Malatkeşin, Kend Zengilan, Genlik, Velikulubeyli, Karadere, Çöpedere, Tatar, Tiri, Emirhanlı, Karkulu, Bartaz, Dellekli köyleriyle Ağbend kasabasının da Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığı müjdesini verdi.

İRAN SINIRI KONTROL ALTINDA
Ağbend kasabasının Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla, Azerbaycan-İran sınırının işgal edilen kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını belirten Aliyev, Azerbaycan ve İran halklarını kutladı.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 2 kasaba ve 112 köy ile bazı stratejik yükseklikleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı! İran sınırı 27 yıl sonra kontrol altına alındı
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