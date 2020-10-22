SON DAKİKA HABERİ! 22 Ekim korona tablosu: 22 Ekim 2020 Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu…

Dünya genelinde enfeksiyon oluşturarak pek çok ülkede çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüs salgınıyla ilgili yerli ve yabancı haber ajanslarına son dakika haberleri düşmeye devam ediyor. Ülkemizde de geçtiğimiz Mart ayından bu yana etkisini, gösteren ve Sağlık Bakanlığı filyasyon uzmanlarınca elde edilen koronavirüs vaka ve ölü sayıları günlük tablo şeklinde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından Twitter ve Bilim Kurulu günlerinde TV canlı yayınında duyuruluyor. Bugün Bakan Koca tarafından duyurulması beklenen 22 Ekim korona tablosu verilerine ilişkin bilgileri öğrenmek isteyenler 22 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt arıyor.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? (22 EKİM 2020 PERŞEMBE)

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı filyasyon uzman ekiplerince elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayısı verilerini içinde barındıran 22 Ekim korona tablosu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından duyuruluyor. Tüm detaylar ve son dakika haberlerine buradan ulaşabilirsiniz…