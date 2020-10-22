SON DAKİKA HABERLER! İstanbul'da korkunç görüntü! Bir bölge resmen kıpkırmızı

53 KİŞİ KARANTİNADA

Aksaray Mahalle Muhtarı Hüseyin Ustaoğlu da, kendi bölgelerinde maske ve mesafe duyarsızlığından yakınarak, "Şu an sadece bizim mahallemizde tanılı ve karantinada toplam 53 kişi var.

Ancak kayıt dışı kaçakların sayısını bilmiyoruz. Özellikle Afgan, Peştun, Bangladeşli göçmenler kalabalık halde, çok dar alanlarda çalışıp, yaşam sürüyorlar. Kovid-19 riskinin en yüksek olduğu yer Aksaray.