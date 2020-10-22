Tarihi sunak operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken tarihi değeri bulunan Kybele Sunağı ele geçirildi.



Edinilen bilgi ve iddialar göre; bir şahsın elinde Roma dönemine ait üzerinde kadın ve aslan figürü bulunan heykeli satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.Ö. isimli şahsı takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen jandarma ekipleri şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.





TUTUKLANDI



Operasyonda tarihi değeri bulunan Kybele Sunağı heykel ele geçirildi. Tarihi eserin Kandıra ilçesindeki birinci derece arkeolojik sit alanı olarak koruma altına alınan mağaradan izinsiz kazı sonucu çıkarıldığı tespit edildi. M.Ö isimli şahıs jandarma komutanlığındaki işlemleri sonrası tutuklandı.