Terörle anılan Bağlar, AK Parti ile birlikte küllerinden doğdu

Kısa bir süre öncesine kadar terörle anılan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi, AK Parti'ye geçtikten sonra yapılan hizmetler ve hayata geçirilen projelerle konuşulmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçesi projelerinden sonra belediyenin kendi imkanlarıyla yaparak Diyarbakır'a özgü ağaç türleriyle renk kattığı park, doğal görüntüsü ve huzur veren atmosferiyle vatandaşları büyülüyor.

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi'nin iki buçuk ayda tamamladığı Bağcılar Mahallesi Protokol Yolu üzerindeki park, barındırdığı özellikler ve göz kamaştıran görüntüsüyle ziyaretçileri büyülüyor. Vatandaşların hizmetine açılan 7 bin 500 m2'lik parkı ziyaret ederek açıklamalarda bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Belediyemizin imkânlarıyla inşa ettiğimiz parkımız Diyarbakır'a özgü ağaç türleri, ferah dinlenme alanları ve huzur veren yeşil görüntüsüyle vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

PARKIN DOĞAL GÖRÜNTÜSÜ BEĞENİ TOPLUYOR



Bağlar Belediyesi tarafından yeni havaalanı yolu üzerinde Protokol Yolu olarak bilinen güzergâhta inşa edilen çok amaçlı park, iki buçuk ay gibi kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Parkın doğal ve ferah görüntüsü çevrede yaşayan vatandaşlara huzur verirken, belediyenin başka yerden kaynak desteği almadan kendi imkânlarıyla inşa ettiği çok amaçlı park kısa sürede yoğun ilgi görmeye başladı. Nezih bir görüntü sunan park, doğal bir yaşam alanı olarak dikkat çekiyor. Diyarbakır'a özgü türlerin ağırlıkta olduğu 25 ağaç çeşidinin toprakla buluşturulduğu park, estetik kamelyalar ve oturma banklarıyla ailelerin ve çocukların uğrak yeri olmaya aday. 440 bin m2 olan yeşil kuşak miktarını bu proje ile artırdıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ziyaret ettiği parkın son haline hayran kalarak başarılı çalışmalarından dolayı belediye personelini tebrik etti.

"ORTAYA GÜZEL ESERLER ÇIKINCA MUTLU OLUYORUZ"



Halkın yararına yapılan tüm proje ve çalışmaların kendilerini heyecanlandırdığını belirten Beyoğlu, "Böyle güzel eserler ortaya çıkınca çok mutlu oluyoruz. Halkımız hizmetin en güzeline layıktır. Bizim görevimiz onlara nezih ortamlar hazırlamaktır. Bu muhteşem parkı kendi imkânlarımızla 75 gün gibi kısa sürede ortaya çok başarılı bir eser çıkardık. Halkımız müsterih olsun, yaşam kalitesini artırmak için böyle güzel projelere devam edeceğiz. Kıymetli hemşerilerimizden ricamız ise yapılan hizmetler kendileri içindir, lütfen sahip çıkarak korusunlar. Önümüzdeki günlerde yeni müjdelerimiz olacak" dedi.