Bingöl'deki yüzen adaları 'Yangın Var' filminde görüp ziyaret etti

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan ve önemli bir tabiat olayına sahne olan yüzen adaları, bu yıl 30 bin kişi ziyaret ederken koronavirüs nedeniyle bu sayı düşmesine rağmen sonbaharda ayrı bir güzelliği ortaya çıktı.

Solhan ilçesine bağlı Hazarşah Köyü Aksakal mezrasında bulunan ve önemli bir tabiat olayına sahne olan yüzen adalarda, sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçlar yaprak dökmeye başladı. Geçtiğimiz yıl 30 bin kişinin ziyaret ettiği yüzen adalar bu yıl koronavirüs nedeniyle bu sayı düşmesine rağmen yüzen adaları görmek için başta Elazığ, Erzincan, Muş, Tunceli ve Diyarbakır dâhil bölge illerden gelenlerin olduğu öğrenildi. Dünyada benzerine çok az rastlanan ve 'tabiat varlığı' olarak koruma altına alınan yüzen adalar, kentin sembol yerleri arasında yer alıyor. Dört mevsim turistlerin akınına uğrayan yüzen adaları her yıl ortalama 30 bin kişi ziyaret ediyor. Koronavirüs nedeniyle bu sayı düşmesine rağmen, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Muş ve Erzurum gibi yakın şehirlerden bu yıl 7 bin 500 kişi Turnalar Gölü'nü ziyaret etti. Özellikle hafta sonları yoğunluğun yaşandığı göle gelen vatandaşlar, piknik yapıp hatıra fotoğrafı çekilerek zamanlarını değerlendiriyor.

Ailesiyle birlikte Çorum'dan gelen Nuray Yılmaz, "Yüzen adalar çok güzel bir yer, eşimin görevi nedeniyle 8 yıldır Bingöl'deyiz, Havası ve doğası güzel olduğu için biz yüzen adalara sürekli olarak piknik yapmaya geliyoruz. Yüzen adaların çevre düzenlemesi daha iyi olursa çok kalabalık ziyaretçi kitlesine ulaşabilir" dedi. Yüzen adaları ilk yangın var filminde gören Turan Yılmaz, "Ben aslen Zonguldaklıyım 9 yıldır burada görev yapmaktayım ben buraya gelmeden önce ilk yüzen adaları yangın var filminde gördüm ve ilk geldiğimde de hemen gelip yüzen adaları görmek istedim. Tabi yüzen adalar filmindeki gibi daha yalın bir çevre değildi çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra daha güzelleşti. Buranın yeterince daha iyi tanıtılması lazım, nasıl bir insan bir filmden etkilenip buraya geliyorsa bundan sonrada burada filmler çekilebilir. Belgeseller yapılabilir" diye konuştu.