Son dakika: Bölücü terör örgütünün sosyal medya hücresine baskın

İstanbul Emniyet İstihbarat ve Terör Polisleri, bölücü terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütünün sözde gençlik yapılanmasına eleman kazandırma faaliyetleri yürüttükleri ve sosyal medya platformları üzerinden ülkemize, şehitlerimize ve güvenlik güçlerimize yönelik ağır hakaretler içeren paylaşımlar yaptıkları saptanan beş şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün verdiği bilgiler doğrultusunda bölücü terör örgütü PKK'ya şafak operasyonu düzenledi. Bölücü terör örgütünün kırsal alanına geçmiş dönemde katılım yapmış, eğitim almış ve sonrasında ülkemize geri dönmüş olan şüphelilerin, bölücü terör örgütünün siyasal alan ve sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri saptandı. Bazı şüphelilerin ise bölücü terör örgütünün sözde gençlik yapılanmasına eleman kazandırma faaliyetleri yürüttükleri ve sosyal medya platformları üzerinden ülkemize, şehitlerimize ve güvenlik güçlerimize yönelik ağır hakaretler içeren çok sayıda paylaşımlar yaptıkları belirlendi. Açık kimlikleri tespit edilen beş şüpheli, dört farklı ilçedeki yedi farklı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi ve bütün suç unsurları incelemeye alındı. İki firari şüpheli ise aranıyor.