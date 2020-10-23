Son dakika haberi: CHP’li Canan Kaftancıoğlu fena ofsayta düştü

İMAMOĞLU HALKIN SAĞLIĞINI HİÇE SAYDI

Bununla birlikte, "Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımız vatandaşın sağlığı için çalışmaya devam edecekler" diyen Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nun İstanbul'da koronavirüs salgını döneminde toplu taşımada sefer sayılarını azaltarak halkın sağlığını hiçe saydığını unuttu! Ayrıca koronavirüs normalleşmesi kapsamında sefer sayılarından daha fazla sefer sayısı konulması gerekirken, şimdi bile İstanbullular, yığınlar içerisinde metrobüs, otobüs ve metroya binmek zorunda kalıyor.

İSTANBUL PİS KOKULAR İÇERİSİNDE, 30 YIL GERİLEDİ

İstanbul'un altın boynuzu denilen Haliç'in kirlenmesi olayında da kirliliğin olmadığı algısını vermek için havadan çekilen Haliç'i photoshop ile temiz göstermiş, kirlenen Haliç'in temiz olduğu algısını yaymaya çalışmışlardı. Ayrıca sahil kenarlarındaki çöp yığınları ve pis kokuların İstanbul'a yayılması CHP'li İBB'nin İstanbul'u 30 yıl geriye götürdüğü şeklinde değerlendirilmişti.