SON DAKİKA: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusuna net cevap! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı hakkında flaş açıklamalar

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bu sorunun yanıtı, yabancı bir haber ajansının asılsız bir şekilde ortaya attığı iddiaların ardından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı tarafından 'Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' iddiaları hakkında son dakika açıklamaları yapıldı. Her iki devlet yetkilisi de net konuşurken hafta sonu sokağa çıkma yasağının olmayacağını belirtti.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı konu ile ilgili açıklamasında, 'Reuters kaynaklı "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir.' dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, özel bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. "Yabancı bir haber ajansı Türkiye'de yasaklar olacağıyla ilgili bir haber geçti. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusuna yanıt veren Oktay, şunları ifade etti;
Covid ile mücadelemizi yasaklar, kısıtlamalar üzerinden götürmüyoruz. Böyle bir şey olursa Cumhurbaşkanımız bunu dile getirir. İl il, hatta ilçe ilçe veriler günlük toplanır ve gidişatla ilgili almamız gereken ilave tedbirler varsa alırız.
Bizim yaklaşımımız olabildiğince normal şartlar altında götürebilmek. Mayıs'tan sonra da olabildiğince normalleşmeye çalıştık bir plan çerçevesinde. İlave tedbirler şu an da gündemimizde değil.Bölgesel yoğunlaşmalar yaşıyoruz. Ankara'da vardı, şimdi azaldı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelebileceği haberinin asılsız olduğunu belirtti.
Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Reuters kaynaklı "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."
DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Bakan Koca, 'Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım. Maskenin bütün üst solunum yolu viral enfeksiyonu önleyen özellikleri var. Ne kadar hassasiyet gösterirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz.' dedi.
14 Ekim'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avrupa'da bazı kısıtlamaların yeniden getirildiğinin anımsatılması ve Türkiye'de bir kısıtlama döneminin gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine, Bakan Koca, "Şu an herhangi bir ilave kısıtlamayı, sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu asla düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.