SON DAKİKA: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusuna net cevap! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı hakkında flaş açıklamalar

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bu sorunun yanıtı, yabancı bir haber ajansının asılsız bir şekilde ortaya attığı iddiaların ardından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı tarafından 'Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' iddiaları hakkında son dakika açıklamaları yapıldı. Her iki devlet yetkilisi de net konuşurken hafta sonu sokağa çıkma yasağının olmayacağını belirtti.

SON DAKİKA... HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı konu ile ilgili açıklamasında, 'Reuters kaynaklı "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir.' dedi.

HAFTA SONU YASAK VAR MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, özel bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. "Yabancı bir haber ajansı Türkiye'de yasaklar olacağıyla ilgili bir haber geçti. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusuna yanıt veren Oktay, şunları ifade etti;