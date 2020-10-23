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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusuna net cevap! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı hakkında flaş açıklamalar

SON DAKİKA: Hafta sonu gelecek mi sorusuna net cevap! var mı hakkında flaş açıklamalar

Yabancı bir haber ajansı tarafından asılsız bir şekilde ortaya atılan iddiasının ardından ' olacak mı?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi iddialarıyla ilgili olarak İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan son dakika açıklamaları yapıldı. Çataklı, hafta sonu sokağa çıkma yasağının gelmeyeceğini net bir dille belirtirken yabancı haber ajansının yaptığı haberin de asılsız olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da koronavirüs ile verilen mücadelenin yasaklar üzerinden götürülmediğini ifade etti. İşte, hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında devlet kademesinden yapılan son dakika açıklamaları...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 14:43 Son Güncelleme: 23.10.2020 14:45 ABONE OL
SON DAKİKA: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusuna net cevap! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında flaş açıklamalar

Hafta sonu gelecek mi? Bu sorunun yanıtı, yabancı bir haber ajansının asılsız bir şekilde ortaya attığı iddiaların ardından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı tarafından ' gelecek mi?' iddiaları hakkında son dakika açıklamaları yapıldı. Her iki devlet yetkilisi de net konuşurken hafta sonu sokağa çıkma yasağının olmayacağını belirtti.

SON DAKİKA... HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı konu ile ilgili açıklamasında, 'Reuters kaynaklı "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir.' dedi.

HAFTA SONU YASAK VAR MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, özel bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. "Yabancı bir haber ajansı Türkiye'de yasaklar olacağıyla ilgili bir haber geçti. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusuna yanıt veren Oktay, şunları ifade etti;

SON DAKİKA: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusuna net cevap! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında flaş açıklamalar

Covid ile mücadelemizi yasaklar, kısıtlamalar üzerinden götürmüyoruz. Böyle bir şey olursa Cumhurbaşkanımız bunu dile getirir. İl il, hatta ilçe ilçe veriler günlük toplanır ve gidişatla ilgili almamız gereken ilave tedbirler varsa alırız.

Bizim yaklaşımımız olabildiğince normal şartlar altında götürebilmek. Mayıs'tan sonra da olabildiğince normalleşmeye çalıştık bir plan çerçevesinde. İlave tedbirler şu an da gündemimizde değil.Bölgesel yoğunlaşmalar yaşıyoruz. Ankara'da vardı, şimdi azaldı.

SON DAKİKA: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusuna net cevap! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında flaş açıklamalar

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'de gelebileceği haberinin asılsız olduğunu belirtti.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Reuters kaynaklı "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."

SON DAKİKA: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusuna net cevap! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında flaş açıklamalar

DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Bakan Koca, 'Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım. Maskenin bütün üst solunum yolu viral enfeksiyonu önleyen özellikleri var. Ne kadar hassasiyet gösterirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz.' dedi.

SON DAKİKA: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusuna net cevap! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında flaş açıklamalar

14 Ekim'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avrupa'da bazı kısıtlamaların yeniden getirildiğinin anımsatılması ve Türkiye'de bir kısıtlama döneminin gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine, Bakan Koca, "Şu an herhangi bir ilave kısıtlamayı, gibi bir durumu asla düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

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SON DAKİKA: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusuna net cevap! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı hakkında flaş açıklamalar
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