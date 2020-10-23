Yeni okul sevinci!

Mardin'in Midyat ilçesinde, öğrenci yoğunluğunun kalabalık olduğu Sanayi Mahallesi'nde okul binası olmadığından dolayı öğrenciler, her gün farklı bir mahalledeki yaz kış, yağmur çamur demeden çok zor şartlarda saatlerde yol yürüdükten sonra okullarına ulaşıyorlardı.

MEHMET İŞ/SABAH

Yeni okul binasının açılmasından dolayı öğrencilerin gittikleri okulların kapasitesi de normale dönerken, öğrenciler de artık kendi evlerine yakın bir yerde fazla zorluk çekmeden eğitim öğretimlerini alabilecekler. Fiziki ve donanım bakımından öğrencilerin her türlü ihtiyacına cevap verecek olan yeni okul binasının mahallelerinde evlerine yakın bir yerde açılmasından dolayı veliler ve öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Midyat Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Sanayi Mahallesi'ndeki okul ihtiyacının giderilmesi için yaptığı çalışmaların olumlu sonuçlanmasıyla 2018 yılında okul inşaatına başlandı. Midyat Belediyesi'nin arsa tahsisi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da inşaatını yaptığı 24 derslikli okul binası, aynı anda1000 öğrencinin eğitim öğretim alabileceği şekilde törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine, İlçe Kaymakamı Tekin Dundar, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, STK (Sivil Toplum Kuruluşu) Temsilcileri, davetliler ve veliler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından 1 ve 2. sınıfları gezen katılımcılar, öğrencilerle sohbet edip, oyuncak hediye ettiler. Daha sonra öğretmenler odasına geçen protokol, burada öğretmenlere hayırlı olsun dileklerini iletip bir süre sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldılar. Mahalle sakinleri ve öğrenciler, okulun açılması için emeği geçen idareci ve kurumlara teşekkür ettiler. Midyat Kaymakamı Tekin Dundar ve Belediye Başkanı Veysi Şahin, okulun mahalleye ve öğrencilere hayırlı olması dileğinde bulundular.