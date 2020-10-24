Muhtar cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet cezası

Olay Araklı ilçesi Merkez Mahallesi Zekiçebi Caddesi'nde geçen yıl 22 Aralık günü olay meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Orhan B. ve Gümüşhane merkeze bağlı Alçakdere Köyü Muhtarı Beyler Bal, cadde ortasına karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Orhan B., tabancasını çekip, Beyler Bal'a ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan muhtar tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Orhan B. Sürmene ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Orhan B'nin, kardeşi Volkan B.'nin 2017 yılında bıçaklanarak öldürüldüğü ve o olaydan dolayı muhtar Beyler Bal'ı sorumlu tuttuğu öne sürüldü.

Gümüşhane Alçakdere Mahallesi Muhtar Beyler Bal'ı 5 kurşunla öldüren Orhan B. ve kendisine yardım ettiği iddia edilen Fatih D., hakkında mahkemece karar verildi. Trabzon 1. Ağır ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Orhan B. ve Fatih D., son savunmalarını yaptı. 1.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, muhtar Beyler Bal'ı öldüren Orhan B,'yi 'kan gütme saikiyle kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Orhan B., verilen cezanın ardından mahkeme heyetini alkışlayarak protesto etti. Cinayete yardım ettiği iddia edilen Fatih D., hakkında mahkeme verdiği müebbet cezasını ise 25 yıl'a indirdi.