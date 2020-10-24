Salgın Anadolu’da ikinci zirve döneminde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz" dedi. Bursa Şehir Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında "İlk zirveyi, ilk piki büyük illerde 14 Nisan'da, ikinci zirveyi Eylül'de yaşamıştık. Anadolu'da ilk zirve Eylül'de görülmüştü. İkinci zirveyi şimdi yaşıyoruz" diye konuşan Koca, özetle şunları kaydetti:Her şeyden önce, dışarıda geçirdiğimiz zamanı asgari düzeye indirmeliyiz. İşimiz, mecburiyetlerimiz dışında evimizde kalalım. Tedbire boş verip, seyri kendi halinde bırakırsak, kapalı ortamların da etkisiyle, kış hepimiz için bir yenilgi dönemi olur.Salgının bu devresinde, asıl ciddi sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Yeni vakaların önünü kesecek asıl güç bu basit tedbirlerdir.(Grip aşısı) Geçen yıla göre en az iki kat oranında aşının tedarik ediliyor olduğunu, bunu üç milyon, hatta daha fazlasına çıkarmak için gayret içinde olduğumuzu söylemek istiyorum.(Kovid-19 aşısı) Türkiye'de yan etkisi az olan aşıyı uygulamayı düşünüyoruz. Muhtemelen aralıkta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz.Dünyada görülen Kovid-19 vakasının yüzde 50'si Avrupa'da. Avrupa şu an pandeminin merkezi olmuş durumda ve bu giderek daha da artmış olacak.Türkiye'de dün test yapılan 115 bin 979 kişiden 2 bin 165'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 74 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 357 bin 693, can kaybı 9 bin 658 oldu. İyileşen 1493 kişi ile tedavisi tamamlananların sayısı 311 bin 520 oldu. Ağır hasta sayısı ise 1648 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor" dedi. ANKARA