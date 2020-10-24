Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Gelin ve damada hayatlarının şokunu yaşatmıştı! O dolandırıcı polisten kaçamadı

Son dakika: Gelin ve damada hayatlarının şokunu yaşatmıştı! O dolandırıcı polisten kaçamadı

'da dünya evine giren çift hayatlarının şokunu yaşadı. Düğün esnasında damadın yakını olduğunu söyleyip, takı kutusuna çeyrek altınını bırak dolandırıcı, bir süre takı kutusunun çevresinde gezdikten sonra; 'biz altınımızıd daha sonra ev ziyaretine gittimizde vereceğiz" diyerek altınını geri istedi. O an kimsenin fark etmediği bu olayı, altınlarını bozdurmak için kuyumcuya gittiklerinde ortaya çıktı. İşte Adıyaman'da gelin ve damadın kabusu olan son dakika dolandırıcılık olayının detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 24.10.2020 19:07 ABONE OL
Son dakika: Gelin ve damada hayatlarının şokunu yaşatmıştı! O dolandırıcı polisten kaçamadı

Olay, geçtiğimiz gülerde Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerindeki düğün salonunda meydana gelmişti. Sultan ve Osman Delibaş isimli çiftin düğün törenine gelerek damadın yakını olduğunu söyleyen şahıs akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık örneği sergilemişti. Takı masasına giderek sahte çeyrek altını veren şahıs bir süre sonra tekrar takı masasına giderek, "Biz takımızı daha sonra ev görmeye gittiğimizde takacağız" diyerek gerçek çeyrek altını aldı. Düğünden sonra altınları bozdurmak için kuyumcuya giden genç çift, 1 çeyrek altının sahte olduğunu öğrenince hayatlarının şokunu yaşadı. Genç çift polise konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.



Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameraları incelemelerinde ve yaptıkları araştırmada sahte altını vererek yerine gerçeğini alan şahsın Mahmut A. olduğunu tespit etti. Adıyaman'da yakalanan şahıs sorgulamasının ardından suçunu itiraf eden şahıs adli makamlara sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

4 yıl kadavra olarak kullanılan kadının cenazesi defnedildi

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Gelin ve damada hayatlarının şokunu yaşatmıştı! O dolandırıcı polisten kaçamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA