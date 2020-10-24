Suikast için gönderilen terörist itirafçı oldu

PKK'NIN hedefindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a suikast yapmak üzere gönderilen PKK'lı kadın terörist Ankara'da teslim olup 250 örgüt üyesini deşifre etti. 5 yıl önce PKK terör örgütüne katılan 'Zenda Avesta' kod adlı Sonay Bakar (21) Kuzey Irak'taki örgütün sözde sabotaj okulu ve patlayıcı devresi üretim biriminde eğitimler aldıktan sonra Türkiye'de ses getiren eylem yapmak amacıyla sahte kimlikle ülkeye gönderildi. İçişleri Bakanı Soylu ve Milli Savunma Bakanı Akar'a yönelik eylem için İstanbul'da keşif yapmaya başlayan terörist, bir süre parklarda, apartman çatı katlarında yattıktan sonra eylem için Ankara'ya geçti. Örgüt üyeleri ile irtibatı kesilen terörist deşifre olduğunu ve güvenlik güçleri tarafından takip edildiğini düşünerek yakalanacağını anlayınca gittiği polis merkezinde "Ben teröristim" diyerek teslim oldu. Terörist Bakar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı ve "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan iddianame düzenlendi. PKK/KCK'ya katıldıktan sonra örgüt içerisinde yaklaşık 200 patlayıcı devre imal ettiğini, 30 tane de tuzaklı mayın hazırladığını itiraf eden terörist ifadesinde Soylu ve Akar'ın örgütün üzerine çok gittiği gerekçesi ile eylem yapma kararı alındığını anlattı. İtirafçı olan terörist Bakar, 250 örgüt üyesini de deşifre etti.