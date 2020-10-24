Üreticiye destek ödemesi müjdesi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yalova'daki Hersek Lagünü Kuş Gözlemevi'nin açılış törenine katıldı. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünü ziyaret eden Pakdemirli, kivi hasadına da katıldı. Üreticilere destek ödemesi müjdesi veren Pakdemirli şöyle konuştu: "Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 262 bin 641 yetiştiricimizin, 2 milyon 635 bin ton çiğ sütü için 353 milyon 849 bin lira destekleme ödemesi, malak desteği ödemesi kapsamında, 3 bin 610 yetiştiricimizin, 10 bin 289 baş malağı için 2 milyon 670 bin lira destek ödemesi ve Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 413 projeye 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız."