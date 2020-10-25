Çift yumurta ikizler üniversitede de ayrılmadı

Konya'nınAltınekin ilçesinde yaşayan çift yumurta ikizleri 19 yaşındaki Büşra ve Berna Poçan kardeşler, üniversitede de birbirlerinden ayrılmadı. İlkokuldan itibaren aynı sınıf ve okulu paylaşan ikizler, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.Mustafa ve Sema Poçan çiftinin ikiz çocukları Büşra ve Berna, bu yıl girdikleri YKS'den yüksek puan aldı. Berna Poçan Türkiye sıralamasına 2 bin 428'inci olurken, Büşra Poçan ise 5 bin 800'üncü oldu. Birbirlerinden ayrılmak istemeyen Poçan kardeşler, hayalleri olan tıp fakültesini tercih etti. Ailelerinden de ayrılmak istemeyen ikizler, ilk sıradan tercih ettikleri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.Bu süreç boyunca birbirlerine hep güç verdiklerini belirten Büşra Poçan ise, "Kardeşimle hep birlikte büyüdük. O nedenle üniversitede de ayrılmak istemedik. İstediğimiz okul ve bölümü kazandık. Aklımızda hep tıp okumak vardı. Psikiyatri alanını istiyorum. Evde hazırlanmak bizim için zor oldu ama pes etmedik. Yorulduğumuz ya da yeter dediğimiz zaman birbirimizi hep motive ettik" dedi.Lisedenberi tıp fakültesi okumak istediklerini belirten Berna Poçan: "Hiç dershaneye gitmeden ve özel ders almadan bir y ıl boyuncu evimizde sınava hazırlandık. Konu eksikliğimiz yoktu. Kardeşim ile birlikte birbirimizi motive ederek ders çalıştık. Benim eksikliklerimi o, onun eksikliklerini ise ben tamamladım. İkizim olmasaydı sınavda bu kadar güzel bir sıralama elde edemezdim. Çok mutluyuz. İlkokuldan beri aynı sınıf ve sırayı paylaşıyoruz."