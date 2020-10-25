‘Muhtar abla bizim ikinci annemiz oldu’

Adıyaman'da muhtar olan eşi,mazbatasını alamadankazada ölünceyenilenen seçimdemuhtar oldu. Besni'nin ilk kadın muhtarı olan Meltem Zengi (39) seçimlerde vaat ettiği "Küçük yaşta kız çocuklarının evliliği ile mücadele edeceğim" sözünün arkasında durdu.Çocuk gelin savaşçısı olan mahallenin 'Muhtar ablası' Meltem Zengi bir yılda 18 küçük kızı çocuk gelin olmaktan kurtardı.SABAH'a açıklamalarda bulunan Zengi, "Şu ana kadar bana ulaşan, yanıma gelip 'Abla senin konuşmalarını duymuştum, ailem beni zorla evlendirmek istiyor' diyen yaşları 14-16 olan 12 kızımızın ailesine gittim, vazgeçirdim. 2 kızımız için de mahalleliden bana haber geldi. Onların da evlendirilmesine engel oldum. Ne yazık ki konuşmalarımdan ikna olmayan 4 aileyi de küçük yaştaki kızlarını evlendirmekten kaymakamlığa-jandarmamıza bildirerek önledim" dedi.Üç erkek 9 kardeşiz. Beni İstanbul'dan gelen bir akrabamıza vereceklerdi. Meltem ablanın yanına gidip yardım istedim. Evimize geldi annemle babamla konuştu. Benim hayatım kurtuldu.İlkokuldan sonra ailem beni okula göndermedi, dedem 'bu artık çocukluktan çıktı kısmetlisi olursa evlendirin' deyince babam da annem de itiraz etmedi. Muhtar Meltem ablayı buldum anlattım. 'Bu işten vazgeçmezseniz Zeliha'yı devlet alır, size de büyük ceza verilir' dedi. Beni kurtardı. Allah ondan razı olsun.