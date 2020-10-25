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'de akılalmaz manzaralar! Ne maske ne mesafe dinlemeden...

Son dakika korona virüs haberlerinin gelmeye devam ettiği süreçte ne yazık ki yurdun farklı noktalarından sitenemyen görüntüler de ajanslara düşüyor. Bu manzaralardan biri de 'da yaşandı. Beşiktaş 'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanlar sosyal mesafe kurallarını unutup halay çekti, horon tepti. O anlar cep telefonu kamerasında yansıdı. İşte o görüntüler...

DHA
Giriş Tarihi: 25.10.2020 12:13 Son Güncelleme: 25.10.2020 12:47 ABONE OL
Ortaköy'de akılalmaz manzaralar! Ne maske ne mesafe dinlemeden...

Beşiktaş Ortaköy'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanlar sosyal mesafe kurallarını unutup halay çekti, horon tepti. O anlar cep telefonu kamerasında yansıdı.

HALAY ÇEKİLDİ HORON TEPİLDİ
Görüntüler, Cuma akşamı Beşiktaş Ortaköy'de bulunan eğlence mekanında kaydedildi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan onlarca uyarıya kulak tıkayan bir grup eğlence mekanında doyasıya eğlendi. Eğlence sırasında halay çekildi, horon tepildi, göbek atıldı.

Maske takan kimsenin olmadığı gruptakiler sosyal mesafeyi de hiçe saydı. Koronavirüse davetiye çıkaran eğlenceyi gruptakilerden biri telefonu ile kaydetti.

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Ortaköy'de akılalmaz manzaralar! Ne maske ne mesafe dinlemeden...
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