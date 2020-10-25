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Son dakika haberi... "NUSRET "nın deniz safhası tamamlandı

Son dakika haberi... 'nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla Körfezi'nde icra edilen "NUSRET "nın deniz safhası sona erdi.

Giriş Tarihi: 25.10.2020 18:10 ABONE OL
NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatının deniz safhası tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Nusret 'nın deniz safhasının tamamlandığını açıkladı.

NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatının deniz safhası tamamlandı

Nusret , 'nin ev sahipliğinde Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile NATO ve müttefik ülkelerin katılımıyla icra ediliyor.

NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatının deniz safhası tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından tatbikatla ilgili yapılan paylaşımda, "NATO ve müttefik ülkelerin katılımı ile yaklaşma sularında icra edilen Nusret 'nın deniz safhası tamamlandı.

NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatının deniz safhası tamamlandı

Tatbikata katılan gemiler Alsancak Limanı'na döndü" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika haberi... "NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı"nın deniz safhası tamamlandı
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