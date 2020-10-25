Tunceli’de bir köy karantinaya alındı

Tunceli merkezden köye hane ziyaretine giden kişilerin Covid-19 bulaştırması sonucu köy, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli Merkeze bağlı Altınyüzük köyüne, İl Merkezimizden hane ziyaretine giden kişilerin bulaştırması sebebiyle toplamda 7 vatandaşımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Köyümüz 14 gün süre ile karantinaya alınmıştır" denildi.

Vali Mehmet Ali Özkan da bir mesaj yayımlayarak vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi. Vali Özkan, "Kıymetli hemşehrilerimiz, küçük ihmaller bizlere büyük bedeller ödetiyor. Lütfen kurallara eksiksiz uyalım, dost ve akraba ziyaretlerini erteleyelim! Bana bir şey olmaz demeyelim, maalesef oluyor!" dedi.