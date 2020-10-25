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Yine ölüm saçacaklardı! ’de 979 litre kaçak alkol ele geçirildi

’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 979 litre şişelenmiş ve satışa hazır kaçak etil alkol ile alkol aroma kitleri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.10.2020 10:24 Son Güncelleme: 25.10.2020 10:25 ABONE OL
Yine ölüm saçacaklardı! Eskişehir’de 979 litre kaçak alkol ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, araçla kente kaçak alkol getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilerek takibe alınan araç, polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada, 559 litre kaçak etil alkol ile 8 alkol aroma kiti, araçtaki 2 şüpheliye ait olduğu tespit edilen bir depoda ise 420 litre kaçak etil alkol olmak üzere, toplamda 979 litre şişelenmiş ve satışa hazır kaçak etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Yine ölüm saçacaklardı! Eskişehir’de 979 litre kaçak alkol ele geçirildi
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