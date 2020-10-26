Afrin'de terör saldırısı: 2 sivil öldü

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Yaralananlar tedavi için sağlık merkezlerine sevk edildi.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtti.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.