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'da Türk iş adamına yönelik polis şiddetine Dışişleri Bakanlığından tepki

Sözcüsü Hami Aksoy, 'nın Köln şehrinde polis şiddetine maruz kalan iş insanı olayı hakkında "Bir şikayet kapsamında iş yerine baskın düzenleyen polislerin vatandaşımıza karşı şiddet ve kullandıkları açıkça görülmüştür. Takipçisi olduğumuz bu ve benzeri olayların sorumlularının adalet önünde hesap vermelerini bekliyor ve talep ediyoruz" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 20:27 Son Güncelleme: 26.10.2020 21:32 ABONE OL
Almanya'da Türk iş adamına yönelik polis şiddetine Dışişleri Bakanlığından tepki

Aksoy, Yüksel Aker olayı hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Köln'de işyeri sahibi bir Türk vatandaşı olan Aker'in polis şiddetine maruz kalarak darbedilmesinin "elim ve kabul edilemez" bir olay olduğunu belirten Aksoy, ''Bir şikayet kapsamında iş yerine baskın düzenleyen polislerin vatandaşımıza karşı şiddet ve orantısız güç kullandıkları açıkça görülmüştür.'' değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, Aker'in maruz kaldığı bu kötü muamele karşısında ilgili Alman makamları nezdinde yaptığı başvurularda Türkiye tarafından gerekli desteğin sağlandığını kaydederek, ''Takipçisi olduğumuz bu ve benzeri olayların sorumlularının adalet önünde hesap vermelerini bekliyor ve talep ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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Köln'de katı atık arıtma tesisi sahibi iş insanı Aker, 23 Ekim tarihinde çalışanlarından biri ile arasında geçen tartışma sonrası ihbar üzerine iş yerine gelen 6 polis tarafından kelepçelenerek darbedilmişti.

Hastaneye giderek polis şiddetini belgeleyen Aker, suç duyurusunda bulunmuştu.

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Almanya'da Türk iş adamına yönelik polis şiddetine Dışişleri Bakanlığından tepki
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